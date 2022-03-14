Лос-Анджелес, США, 15 марта, 2022, 02:58 — ИА Регнум. Дэвид Ф. Сандберг посмеялся над теориями, которые фанаты выдвинули по поводу возможной роли актрисы Рэйчел Зеглер в будущем кинокомиксе «Шазам! Ярость богов». Публикацию режиссёр разместил 14 марта на своей странице в соцсети.

Цитата из к/ф «Шазам». реж Дэвид Ф. Сандберг. 2019. США Закари Ливай в роли Шазама

Кинематографист опубликовал видео, в котором показал варианты ответа фанатского опроса по поводу возможного персонажа Зеглер. Он обратил внимание, что в списке присутствует герой из комиксов DC Токи Тони — антропоморфный тигр, который появляется в комиксах «Капитан Марвел» и «Семья Марвелов».

В какой-то момент видео Сандберг переводит камеру на «страницу» сценария, в котором персонаж Зеглер «признаётся», что является тигром по имени Тони. Актриса опубликовала множество ответов на пост режиссёра, в одном из них она написала: «Я думаю, ты мой герой».

Напомним, премьера фильма «Шазам! Ярость богов» состоится в США 1 июня 2023 года. Он станет 14-й по счету картиной расширенной киновселенной студии DC. Рэйчел Зеглер зрители могли видеть в фильмах «Вестсайдская история» Стивена Спилберга и «Белоснежка» Марка Уэбба.