Оттава, , 02:56 — REGNUM Ситуация на Украине стала одной из тем телефонного разговора премьер-министров Канады и Армении Джастина Трюдо и Никола Пашиняна, 14 марта сообщило на своем сайте канадское правительство.

Джастин Трюдо и Никол Пашинян Primeminister.am

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Они обсудили ход специальной военной операции России, включая гуманитарные и экономические последствия, а также поделились мнениями по поводу безопасности в регионе. Кроме того, участники затронули ситуацию, сложившуюся вокруг Нагорного Карабаха.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта власти Канады решили внести Министерство обороны России в перечень структур, против которых Оттава вводит санкции.

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