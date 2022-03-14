Абуджа, 15 марта, 2022, 02:42 — ИА Регнум. Нефтепровод, принадлежащий итальянской энергетической компании Eni, взорвался 14 марта на юге Нигерии, сообщило Agence France-Presse (AFP).

Цитата из х/ф «Забриски пойнт». Реж. Микеланджело Антониони. 1970. США, Италия Взрыв

Происшествие произошло рядом с месторождением Нембе в штате Байелса. Инцидент привел к снижению экспорта с терминала Брасс на 25 тысяч баррелей в сутки. В результате взрыва также произошел значительный разлив нефти.

Отмечается, что это уже второй взрыв на объектах Eni за последний месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января произошел мощный взрыв на нефтепроводе вблизи турецкого города Кахраманмараш в юго-восточной части страны.