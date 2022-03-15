Сантьяго, , 02:38 — REGNUM Новый президент Чили Габриэль Борич призвал страны Латинской Америки распределить квоты на прием мигрантов из Венесуэлы, передает радио Cooperativa.

Флаг Чили Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Вся тяжесть миграционного кризиса не должна падать на одну группу стран, как происходит в случае Колумбии, Перу и Чили, поэтому я поговорил с главами государств из разных регионов Латинской Америки, чтобы мы обсудили создание системы квот и нашли справедливое решение для этой ситуации», — заявил он.

Борич также заявил о намерениях продлить в республике режим чрезвычайного положения, введенный из-за роста преступности в северных регионах. При этом он пообещал не объявлять амнистию для нелегальных мигрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Чили Габриэль Борич призвал усилить взаимодействие между странами Латинской Америки. По его словам, Латинская Америка должна стать более самостоятельным субъектом на международной арене.