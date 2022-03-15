Москва, , 14:20 — REGNUM Американские биологические лаборатории в Грузии и Армении представляют серьёзную опасность для России и русского народа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 марта заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Биологическая угроза Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Американцы создали биолаборатории почти во всех постсоветских странах. То, что они есть в Грузии и Армении, это точно. Понятно, что они там занимаются изучением различных патогенов, которые могут быть использованы против России. То есть, это непосредственно угроза безопасности России и русского народа. Это генетически направленное биологическое оружие для убийства именно русских. Поэтому ими надо очень серьёзно заняться, а то до начала украинской операции мы по отношению к ним очень скромно себя вели», — сказал эксперт.

Напомним, что на территории Грузии уже много лет функционирует билогическая лаборатория США, так называемый «центр Лугара».