Киев, , 02:24 — REGNUM Украинская сторона на переговорах с Россией добивается гарантий для безопасности страны в будущем. Такое утверждение сделал 14 марта заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью германскому телеканалу ARD.

Переговоры

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Как пояснил Жовква, во время переговоров с российской стороной высказывались соображения о возможном мирном решении и гарантиях безопасности для Украины после прекращения военных действий.

Кроме того, Жовква утверждает, что часть требований России являются неприемлемыми для Украины, в частности, те, что касаются территориальных претензий. По другим же пунктам, по мнению замруководителя офиса украинского лидера Владимира Зеленского, дискутировать можно, но лишь с учётом твёрдых гарантий безопасности для Украины в будущем.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в российско-украинских переговорах, которые проходили в онлайн-формате, 14 марта была объявлена техническая пауза.

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