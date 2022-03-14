Нью-Йорк, США, 15 марта, 2022, 02:22 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 14 марта разнонаправленно. Больше других вновь потерял Nasdaq.

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Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на символические 1,05 пункта (0,00%), до уровня 32 945,24 пункта. S&P 500 подешевел на 31,20 пункта (0,74%), до уровня 4173,11 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 262,59 пункта (2,04%), до уровня 12 581,22 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $5,11 (4,77%), до уровня $102,06 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 11 марта — последнего рабочего дня недели — снижением на фоне геополитики и данных по экономике.

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