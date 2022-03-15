Москва, 15 марта, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Объем туристического кэшбека за поездки в Москву в период весенне-летних отпусков 2021 года составил 90 млн рублей. Об этом 15 марта сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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По её словам, в весенне-летний сезон 2021 года жители России приобрели 5,5 тыс. туров в столицу. Их общая стоимость превысила 287,5 миллиона рублей. Из этой суммы путешественникам вернулось 57,5 миллиона рублей с помощью государственной программы туристического кешбэка. Еще 32,2 миллиона рублей кешбэка туристы получили за проживание в столичных отелях.

«Только за весну и лето прошлого года российские туристы оплатили проживание в отелях и приобрели туры в Москву на сумму около 450 млн рублей. Туристический кешбэк для них составил почти 90 миллионов рублей. На фоне пандемии коронавируса многие страны стали еще активнее развивать внутренний туризм. Это помогло поддержать отрасль», — сказала Сергунина.