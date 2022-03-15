Москва, 15 марта, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Московским промышленным предприятиям стала доступна альтернативная программная платформа от российского разработчика. Об этом 15 марта сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровые технологии

Программное обеспечение позволяет обеспечивать бесперебойную работу столичных организаций и ускорить процесс импортозамещения в сфере IT-технологий. Речь идет о системах проектирования, которые предназначены для работы на компьютерах с отечественными операционными системами «Альт» и Astra Linux.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики города отметил, что на данный момент в Москве работают около 3 тыс. промышленных предприятий. Самые высокотехнологичные российские разработки вносят в специальный реестр «Банка технологий».

«В специализированный список также внесена и разработка компании «АСКОН». Она позволит столичным промышленникам перейти с операционной системы Windows на альтернативную программную платформу российских разработчиков. Это обеспечит бесперебойную работу промышленности и ускорит процесс импортозамещения в российской сфере IT», — сказал Прохоров.