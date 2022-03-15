Киев, , 01:57 — REGNUM Законопроект о продлении военного положения на территории Украины внёс в Верховную Раду президент страны Владимир Зеленский. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба украинского законодательного органа.

Зеленский Официальное интернет-представительство Президента Украины

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Уточняется, что Верховной Радой Украины был получен проект закона об утверждении указа президента Зеленского «О продлении срока действия военного положения на Украине». По данным телеканала «Дом», украинский лидер предлагает продлить военное положение на территории страны с 24 марта ещё на 30 суток.

Напомним, военное положение было введено президентом Украины Зеленским 24 февраля и действует по 24 марта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Зеленский заявил о необходимости ввода новой налоговой системы в стране для ослабления налоговой нагрузки.

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