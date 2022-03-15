Лондон, , 01:50 — REGNUM Трое британских наемников, которые являлись бывшими спецназовцами, были ликвидированы в результате удара по полигону Яворовский возле Львова на западной Украине, сообщает газета The Daily Mirror со ссылкой на осведомленные источники.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Издание указывает, что британские граждане, погибшие при ударе по полигону, ранее служили в силах специального назначения Великобритании. При этом газета утверждает, что британцы не входили в украинский так называемый «иностранный легион», боевиков которого готовили на полигоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России заявило, что удар по центру подготовке иностранных наемников на Украине под Львовом был только началом борьбы с иностранными боевиками. В ведомстве подчеркнули, что места дислокации боевиков уже известны.

Читайте ранее в этом сюжете: «Байрактары», склады, ПВО и бронетехника — «добыча» ВКС России за сутки