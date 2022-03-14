Париж, 15 марта, 2022, 01:49 — ИА Регнум. ЕС следует избегать нового расширения, в том числе за счет Украины. Об этом заявила кандидат в президенты Франции Валери Пекресс 14 марта в эфире телеканала TF-1.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

По ее мнению, Евросоюз не должен давать Киеву каких-либо обещаний, которые бы создавали ложные надежды для украинской стороны. Политик также отвергла идею вступления в ЕС Турции.

Пекресс выразила мнение, что Евросоюз в настоящий момент нуждается в глубинных реформах, включающих в числе прочего формирование стратегической независимости в оборонном, энергетическом и продовольственном секторах.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта телеканал Tagesschau передал, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте исключил быстрое вступление Украины в ЕС. Глава правительства отметил, что включение стран в Евросоюз — долгий и сложный процесс.