15 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова члена российской делегации и главы комитета Госдумы по международным делам о том, что переговоры с Украиной вскоре могут перерасти в документы для подписания.

Елизавета Коробова, , 08:36 — REGNUM Заявление члена российской делегации и главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого о том, что Москва и Киев значительно продвинулись в достижении результата по переговорам и вскоре прогресс может перерасти в документы для подписания, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 15 марта в социальной сети «Вконтакте».

Украина и Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Леонид Слуцкий A.Savin

"Пытаться договариваться, конечно, нужно, но никто не обещает, что украинцы эти договорённости будут соблюдать. Они уже многократно нарушили взятые на себя обязанности. Поэтому нет никакой надежды, что Слуцкий с товарищами как-то сумеет повлиять на ситуацию на Украине», — пишет Михаил А.

Многие пользователи пришли к выводу, что нет ничего, что указывало бы на внезапное появление совести и ответственности у представителей украинской власти.

«Что с ними подписывать? Они в феврале ещё пытались подписать бумагу о внеблоковом, нейтральном статусе. Унесли бумагу из-за стола переговоров за дверь. Около часа общались по телефону с американскими советниками, а потом вернулись и сказали: «Мы передумали». Бумаги не стоит. Денацифицировать следует до конца! До упора!» — поделился своим мнением Рома Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что только силовое воздействие поспособствует скорейшей денацификации Украины и никакие бумажки здесь, к сожалению, не помогут.

«Бить до конца нацистов надо, вот и всё! Тогда никакие переговоры не понадобятся!» — считает Алесей Н.

«С украинцами невозможно договориться. Минские соглашения ничему не научили разве?!» — задаётся вопросом Михаил М.

Минские соглашения Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей считают, что переговоры с Киевом ведутся в первую очередь ради сокращения потерь среди гражданского населения Украины, но это сильно затягивает процесс осуществления специальной военной операции России.

«Никаких послаблений! Только полная денацификация Украины! Что-то мне кажется, что наши переговорщики добьются только лишь того, что нашим ребятам не разрешат бить по тербатам, типа перерыв на эвакуацию мирных жителей. Но ведь тербаты всё равно не выпускают из городов жителей, используя их как живой щит! А паузу фашисты используют только для перемещения и отдыха в городских условиях. В то время как наши бойцы должны находиться всё это «перемирие» в чистом поле (без нормального отдыха с горячей водой и кроватей, без теплого ночлега в квартирах)», — поделился своим мнением Александр К.

Ряд пользователей указывает на то, что переговоры переговорами, а спецоперация движется по плану, поэтому не стоит переживать, что киевским переговорщикам каким-то способом удастся убедить российское военное командование довериться их лживым обещаниям.

«Не надо нагнетать ситуацию. Во-первых, у наших военных созданы базы близ значительных мест скопления противника. Во-вторых, без должного снабжения противник, наоборот, потеряет боевую мощь. Кроме того, всё ещё сохраняется надежда на вывод мирного населения. Как бы нацики ни пытались держать людей в качестве живого щита, народ разбегается. Эти жизни не пострадают в результате штурма — это важно!» — написал Нормунд Д.

Напомним, 13 марта член российской делегации и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил телеканалу RT о том, что Москва и Киев значительно продвинулись в достижении результата по переговорам и вскоре прогресс может перерасти в документы для подписания.