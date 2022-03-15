Вашингтон, , 09:45 — REGNUM Американский рэпер Fivio Foreign (Макси Ли Райлес III) сообщил о переносе дебютной пластинки. Соответствующую информацию приводит портал Uproxx вечером 14 марта.

Fivio Foreign Скриншот YouTube

Так, премьера проекта перенесена с 25 марта на 8 апреля 2022 года. По словам артиста, подобное решение связано с тем, что ему нужно убедиться, что релиз «идеален».

Напомним, что Fivio Foreign начал заниматься музыкальной деятельностью в 2011 году. Первая популярность пришла к исполнителю после публикации трека Big Drip в 2019 году.

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