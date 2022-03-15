Бухарест, , 01:17 — REGNUM Министр обороны Румынии Василе Дынку заявил, что упавший на севере страны беспилотный летательный аппарат (БПЛА), не имел на борту взрывчатки и не представлял никакой опасности. Об этом 14 марта он сообщил в интервью телеканалу Digi 24.

По словам Дынку, упавший вблизи границы с Украиной БПЛА является не очень большим беспилотником, «немного больше метра».

Василе Дынку «Это разведывательный беспилотник, был определён его тип, он не со взрывчаткой».

Главы румынского военного ведомства отметил, что данный аппарат советского производства был снят с вооружения армий после 1989 года. Информацию о нём пытались получить представители Украины, поскольку «ясно, что беспилотник прилетел с их территории». На месте падения БПЛА в настоящее время работает комиссия, предварительные результаты осмотра ожидаются 15 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории румынского уезда Бистрица вблизи границы Румынии с Украиной рухнул беспилотный летательный аппарат, принадлежность которого в данный момент не установлена.

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