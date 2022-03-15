Бухарест, 15 марта 2022, 01:17 — REGNUM Министр обороны Румынии Василе Дынку заявил, что упавший на севере страны беспилотный летательный аппарат (БПЛА), не имел на борту взрывчатки и не представлял никакой опасности. Об этом 14 марта он сообщил в интервью телеканалу Digi 24.
По словам Дынку, упавший вблизи границы с Украиной БПЛА является не очень большим беспилотником, «немного больше метра».
Главы румынского военного ведомства отметил, что данный аппарат советского производства был снят с вооружения армий после 1989 года. Информацию о нём пытались получить представители Украины, поскольку «ясно, что беспилотник прилетел с их территории». На месте падения БПЛА в настоящее время работает комиссия, предварительные результаты осмотра ожидаются 15 марта.
Как сообщало ИА REGNUM, на территории румынского уезда Бистрица вблизи границы Румынии с Украиной рухнул беспилотный летательный аппарат, принадлежность которого в данный момент не установлена.
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