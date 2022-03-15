Вашингтон, , 09:43 — REGNUM Антагонист Дарт Мол исчезнет из сериала «Оби-Ван Кеноби». Информацию об этом опубликовал The Hollywood Reporter.

Дарт Мол Скриншот YouTube

Так, в ходе творческого обсуждения создателями сериала было принято решение об удалении сцен с участием персонажа. Известно, что роль Дарта Мола должен был сыграть Рэй Парк.

Напомним, что премьера сериала «Оби-Ван Кеноби» запланирована на 25 мая 2022 года. Режиссёром проекта выступит Дебора Чоу («Мистер Робот»).

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