Вашингтон, 15 марта, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Антагонист Дарт Мол исчезнет из сериала «Оби-Ван Кеноби». Информацию об этом опубликовал The Hollywood Reporter.

Скриншот YouTube Дарт Мол

Так, в ходе творческого обсуждения создателями сериала было принято решение об удалении сцен с участием персонажа. Известно, что роль Дарта Мола должен был сыграть Рэй Парк.

Напомним, что премьера сериала «Оби-Ван Кеноби» запланирована на 25 мая 2022 года. Режиссёром проекта выступит Дебора Чоу («Мистер Робот»).