Додома, 15 марта, 2022, 01:12 — ИА Регнум. Пассажирский автобус упал в ущелье в горном регионе на юге Танзании, сообщает пресс-служба полиции республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Автобус несколько раз перевернулся после падения в ущелье в горах Сенжеле в районе Мбози», — заявили в ведомстве.

В результате ДТП четыре человека погибли на месте, еще 35 получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших доставили в больницу. Врачи оценивают их состояние как стабильное. Других подробностей произошедшего не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта на севере Италии перевернулся автобус с более чем 20 гражданами Украины. В результате аварии погиб один человек.