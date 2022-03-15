Донецк, , 01:10 — REGNUM Новый обстрел Донецка минами калибра 82 миллиметра совершили 14 марта вооруженные формирования Украины, сообщает в своем телеграм-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Огонь велся по поселку шахты «Трудовской» (Петровский район Донецка). Все было выпущено четырем мины. Кроме того, украинские боевики обстреляли из стрелкового оружия населенный пункт Михайловка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооруженные формирования Украины выпустили по Киевскому району Донецка шесть артиллерийских снарядов калибра 122 мм.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинские боевики выпустили по Донецку шесть артиллерийских снарядов