Чернобыль, Украина, , 00:57 — REGNUM Внешнее энергоснабжение было восстановлено на Чернобыльской АЭС. Об этом 14 марта сообщил в распространённом заявлении генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Чернобыльская АЭС Тимур Железный

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В заявлении Гросси уточняет, что внешнее энергоснабжение было восстановлено после того, как линия электропередачи была повреждена «оккупационными силами». По данным Гросси, персонал возобновил работу для подключения станции к внешнему контуру энергоснабжения.

Как поясняет Гросси, МАГАТЭ стало известно о взрывах боеприпасов российскими силами на территории Запорожской АЭС и организация запрашивает информацию о ситуации на Украине.

По данным МАГАТЭ, от украинского регулятора поступала информация о «работе по обнаружению и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов», которая якобы проводилась в пострадавшем учебном центре и в других зданиях на территории АЭС после того, как 4 марта странция перешла под контроль российских сил.

Ранее ИА REGNUM сообщало о продолжении работ по восстановлению внешнего энергоснабжения на Чернобыльской АЭС. Угрозы распространения радиации на станции не зафиксировано.

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