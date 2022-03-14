Чернобыль, Украина, 15 марта, 2022, 00:57 — ИА Регнум. Внешнее энергоснабжение было восстановлено на Чернобыльской АЭС. Об этом 14 марта сообщил в распространённом заявлении генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Тимур Железный Чернобыльская АЭС

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В заявлении Гросси уточняет, что внешнее энергоснабжение было восстановлено после того, как линия электропередачи была повреждена «оккупационными силами». По данным Гросси, персонал возобновил работу для подключения станции к внешнему контуру энергоснабжения.

Как поясняет Гросси, МАГАТЭ стало известно о взрывах боеприпасов российскими силами на территории Запорожской АЭС, и организация запрашивает информацию о ситуации на Украине.

По данным МАГАТЭ, от украинского регулятора поступала информация о «работе по обнаружению и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов», которая якобы проводилась в пострадавшем учебном центре и в других зданиях на территории АЭС после того, как 4 марта станция перешла под контроль российских сил.

Ранее ИА REGNUM сообщало о продолжении работ по восстановлению внешнего энергоснабжения на Чернобыльской АЭС. Угрозы распространения радиации на станции не зафиксировано.