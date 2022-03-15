Рим, , 00:51 — REGNUM Если число беженцев с Украины в Италии продолжит увеличиваться, к делу нужно будет привлечь армию, с таким заявлением выступил в понедельник, 14 марта, глава конференции регионов страны Массимилиано Федрига.

Италия

Военнослужащие помогут решать логистические и санитарные вопросы, региональные власти справиться с этим самостоятельно не смогут, отметил Федрига.

По данным МВД Италии, в страну уже прибыли более 35 000 граждан Украины, 90% из них — женщины и дети. В первые дни марта в МВД отмечали, что большинство приезжающих направляются к своим родственникам или знакомым, которые уже живут в Италии.