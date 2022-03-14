Пекин, 15 марта, 2022, 00:50 — ИА Регнум. Любые попытки оказать давление на Китай и вмешаться в его внутренние дела обречены на провал, заявил член политбюро ЦК КПК в ходе переговоров с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По его словам, действия Соединенных Штатов в отношении Тайваня противоречат политике единого Китая. При этом представитель китайской Компартии заявил, что в ситуации напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Пекин заинтересован в продолжении диалога с Вашингтоном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Народно-Освободительной армии Китая заявил, что китайские войска не намерены терпеть сепаратистских актов «независимости Тайваня» и внешнего вмешательства в дела КНР. В НОАК подчеркнули, что недавние военные учения не нацелены на соотечественников на острове, а направлены против сепаратистов.