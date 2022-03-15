15 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 08:37 — REGNUM Заявление официального представителя Министерства обороны Российской Федерации генерал-майора Игоря Конашенкова о том, что в результате удара Вооружённых сил России по учебным центрам украинских военных было уничтожено до 180 иностранных наёмников и крупная партия иностранных вооружений, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 15 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Армия Иван Шилов © ИА REGNUM

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

"Свершилось то, к чему всё шло на протяжении восьми лет. Восемь лет Россию называли агрессором, тыкали медведя палками и вот, наконец-то, добудились! Смотрите и трепещите теперь фашистолюбивые прибалты, толерантнутые европейцы и демократнутые англосаксы! Бойтесь России в гневе!» — обращается Марта Ф.

Многие пользователи пришли к выводу, что такие точечные удары говорят о высоком профессионализме российских военных, а также о техническом превосходстве Вооружённых сил России.

«Отличная работа наших военных! И ведь предупреждали нациков, что денацификация Украины будет продолжена!» — указывает Артём Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что приехавшие на Украину наёмники, судя по всему, думали, что смогут безнаказанно пострелять в русских, а затем вернуться к себе на родину.

«Это им не сафари-парк в Африке! Это Донбасс и Россия. Кто с мечом к нам придёт, от меча и подохнет!» — написал Андрей М.

«А чего наёмники ожидали? Украинские власти направо и налево болтали о том, куда их там свозили и где содержали. Конечно, российские военные не стали упускать шанс, нанесли удар прямо по этому гадюшнику. Все претензии к руководству Украины, без обид», — пишет Дмитрий Б.

Часть людей полагает, что в противниках России оказались далеко не пустынные племена, а вооружённая до зубов украинская армия, которая долгие годы натаскивалась против нашей страны. Поэтому российским военным пришлось подготовиться к спецоперации ещё более тщательно, результаты чего мы и видим, пишут граждане.

«На что рассчитывали эти наёмники мирового масштаба? Или им никогда не попадались русские в качестве противника? С кем они там воевали, что так наивно решили переться на Украину и пытаться воевать с Российской Федерацией?! Россия только что уничтожила, по сути, сильнейший полигон НАТО, где инструктора обучали укронацистов», — отмечает Алекс В.

Украина и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что так получилось, что Россия занимается не только денацификацией Украины, но и денацификацией практически всего остального мира.

«Это уже полноценная война с мировым нацизмом. Увы, европейский нацизм никуда не делся за все эти десятилетия. То, что происходит сейчас с русскими в Европе (дискриминация и гонения), подтверждает это. По сути, сегодня для европейцев русские стали «евреями» конца 30-х XX века. Менталитет европейцев, видимо, не поддаётся изменению. Людьми они считают исключительно себя, остальные для них лишь средство обеспечения собственного благосостояния. Украинская армия — это чужие руки, которыми условный Запад загребает жар (точнее, огребает, исходя из хода операции). Всё повторилось вновь, как в 41-ом. Значит, скоро наступит 45-й», — считает Илья В.

Напомним, 13 марта официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков заявил на брифинге о том, что в результате удара Вооружённых сил России по учебным центрам украинских военных было уничтожено до 180 иностранных наёмников и крупная партия иностранных вооружений.