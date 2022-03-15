Рим, , 00:47 — REGNUM Энергетический кризис в Италии может увеличить число неимущих, с таким заявлением выступила в понедельник, 14 марта, депутат национального парламента от леволиберальной Демократической партии Сусанна Ченни.

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Второй подряд кризис после пандемии может создать по-настоящему чрезвычайную ситуацию, правительство должно реагировать, в частности, снимая НДС на основные продукты питания, а также оказывая поддержку фермерам, полагает депутат.

По оценкам итальянских статистиков, почти 10% граждан страны (5,6 миллиона человек) относятся к категории неимущих.

За год с начала 2021 до начала 2022 года стоимость газа для потребителей Италии выросла почти вдвое, стоимость электричества — более чем в два раза. Цена на бензин с начала 2022 года выросла на 30% — до 2,30 евро за литр. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.