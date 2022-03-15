Рим, , 00:40 — REGNUM Утверждение законопроекта об эвтаназии имеет важнейшее значение для политической жизни Италии, это приоритетный для страны вопрос, с таким заявлением выступил в понедельник, 14 марта, депутат национального парламента, заместитель главы МВД Иван Скальфаротто.

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Признав, что по вопросу об эвтаназии у депутатов и сенаторов есть разные мнения, он призвал тем не менее прийти к компромиссу, чтобы у граждан появилось новое «фундаментальное право» — «на самоопределение».

Ранее законопроект об эвтаназии уже был поддержан нижней палатой парламента Италии. В ближайшее время он будет рассмотрен в сенате.