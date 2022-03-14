Рим, 15 марта, 2022, 00:35 — ИА Регнум. Резкий рост цен на энергоносители может увеличить уровень инфляции в Италии в 2022 году до рекордных 8%, с такой оценкой выступили в национальной ассоциации потребителей Conferescenti в понедельник, 14 марта.

Евро

Предполагается также снижение объемов потребления на 26 млрд евро и снижение объема ВВП на 41 млрд евро. Темы роста ВВП могут снизиться втрое — с 3,7% до 1,2%.

За год с начала 2021 до начала 2022 года стоимость газа для потребителей Италии выросла почти вдвое, стоимость электричества — более чем в два раза. Цена на бензин с начала 2022 года выросла на 30% — до 2,30 евро за литр. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.