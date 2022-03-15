Рим, , 00:30 — REGNUM Из-за роста цен на энергоносители стоимость хлеба и других основных продуктов в Италии может вырасти на 15−30%, с таким прогнозом выступили в понедельник, 14 марта, в профильной ассоциации Assoutenti, передает Ansa.

Хлеб

Рост цен уже наблюдается во всех регионах страны, отметили эксперты.

За год с начала 2021 до начала 2022 года стоимость газа для потребителей Италии выросла почти вдвое, стоимость электричества — более чем в два раза. Цена на бензин с начала 2022 года выросла на 30% — до 2,30 евро за литр. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.