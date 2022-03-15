Париж, , 00:21 — REGNUM Глава Франции Эммануэль Макрон собирается в ближайшие часы провести новый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом французский лидер заявил 14 марта в эфире телеканала TF-1.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его мнению, европейские страны «не могут быть в безопасности, если не будут участвовать в переговорах с РФ».

«Европа не может быть в безопасности, если она не будет вести переговоры с Россией. Это наша история, наша география. В связи с этим в ближайшие часы я вновь планирую провести беседу с президентом Путиным», — сказал глава Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта Эммануэль Макрон и украинский президент Владимир Зеленский обсудили ситуацию на Украине.

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