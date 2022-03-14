Рим, 15 марта, 2022, 00:20 — ИА Регнум. Ранее разработанные планы Еврокомиссии по росту ВВП Евросоюза реализовать не удастся, заявил в понедельник, 14 марта, комиссар по экономике Паоло Джентилони.

U.S. Department of State Паоло Джентилони

4-процентного роста ВВП в 2022 году достигнуто не будет, «эти цифры уже не реалистичны», сказал Джентилони.

Источник проблемы — экономические последствия событий на Украине и «дополнительная бюджетная нагрузка в странах — членах ЕС», отметил комиссар.