Нью-Йорк, США, 15 марта, 2022, 00:16 — ИА Регнум. Американский музыкант и фотограф Дэвид Бирн считает, что шведский стриминговый сервис Spotify заставляет артистов чувствовать себя «некомфортно». Об этом 14 марта информирует портал Music News.

Скриншот с официального сайта Spotify Стриминговый сервис Spotify

69-летний певец, который удалил большую часть своего музыкального каталога из сервиса еще в 2013 году, заявил, что платформа, публикующая «сомнительный или спорный контент» и «дезинформацию», заставляет артистов чувствовать себя «некомфортно», но отметил, что только такие крупные имена, как Тейлор Свифт или Дрейк, достаточно влиятельны, чтобы принять меры.

Он сказал: «Было много случаев, когда платформы имели… скажем так, сомнительный или спорный контент [и] размещали дезинформацию, вещи, которые заставляют многих артистов чувствовать себя неуютно. И довольно сложно сделать что-либо, чтобы исправить ситуацию, если только вы не Дрейк или Тейлор Свифт, или артисты такого рода. Остальным довольно сложно повлиять на это».

Дэвид Бирн упомянул действия Тейлор Свифт в борьбе с несправедливым отношением к артистам, когда она утаила свой альбом от Apple Music из-за решения платформы не платить артистам за три месяца и убедила стриминговую платформу изменить свою политику: «Я наблюдал за тем, как Тейлор Свифт пришла в Apple и сказала: «Вы не можете этого сделать; вы не можете иметь уровень «freemium», который будет существовать вечно». И она — я имею в виду, благослови ее сердце — смогла заставить их [изменить свою политику]. Что, я думаю, было смело для нее и хорошо для многих из нас».