Рим, , 00:16 — REGNUM Количество краж продуктов питания в магазинах Италии достигло рекордного уровня, таковы данные исследования университета Cattolica, опубликованные в понедельник, 14 марта.

В магазине

Источник проблемы очевиден — рост цен на продукты, в том числе основные, особенно болезненно переживаемый гражданами, находящимися в ситуации «абсолютной бедности», отметили в свою очередь в бизнес-ассоциации Coldiretti.

По данным экспертов, «абсолютно бедных» (неимущих) в Италии около 5,6 миллиона человек — почти 10% населения страны.

Все больше людей вынуждены прибегать к помощи государства, объемы которой нужно кардинально увеличить, отметили в Coldiretti.