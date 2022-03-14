Рим, 15 марта, 2022, 00:10 — ИА Регнум. В семи городах Италии сотрудники полиции в понедельник, 14 марта, получили электрошокеры и право на их применение, передают национальные СМИ.

MaGnetik.com.ua Eduard Konovalenko Электрошокер

Речь идет, в частности, о Риме, Милане, Болонье и Флоренции.

С соответствующей инициативой выступил в 2018 году лидер «Лиги» Маттео Сальвини, занимавший тогда пост министра внутренних дел.

Электрошокеры будут использоваться полицейскими исключительно для защиты, подчеркнули в МВД.