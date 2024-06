Дублин, 15 марта, 2022, 00:08 — ИА Регнум. Ирландская пост-панк-группа Fontaines D.C. поделилась кавером на песню группы U2 1992 года One. Об этом 14 марта группа рассказала в своем Twitter-аккаунте.

NME Fontaines D.C

Песня One — это третий трек из альбома U2 1991 года Achtung Baby, который был выпущен в качестве третьего сингла в феврале 1992 года. Песня стала благотворительным синглом, выручка от которого пошла на исследования в области СПИДа.

https://twitter.com/fontainesdublin/status/1503380876092227584

Версия песни от дублинской группы была записана в рамках Apple Music Home Session, Vol.2 и следует за предыдущими кавер-версиями, среди которых песня The Velvet Underground и Wouldn't It Be Nice группы The Beach Boys.