Рим, 15 марта, 2022, 00:05 — ИА Регнум. Римская прокуратура начала расследование по факту резкого роста цен на бензин на заправках страны, передают местные СМИ в понедельник, 14 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Изучаются также вопросы формирования цен на газ и электроэнергию.

Расследование поручено экономической спецслужбе Италии — Финансовой гвардии.

В последние дни члены правительства Италии намекали, что резкий рост цен объясняется не только ситуацией на рынке, в заявлениях министров использовалось слово «жульничество», напоминает Ansa.

За год с начала 2021 до начала 2022 года стоимость газа для потребителей Италии выросла почти вдвое, стоимость электричества — более чем в два раза. Цена на бензин с начала 2022 года выросла на 30% — до 2,30 евро за литр. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.