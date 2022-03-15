Москва, , 00:03 — REGNUM Шведский стриминговый сервис Spotify заявил, что его услуга платной подписки больше не будет доступна для пользователей в России. Об этом 14 марта информирует портал NME.

Стриминговый сервис Spotify Скриншот NME

Ранее в марте было объявлено, что Spotify закрыл свой московский офис в ответ на спецоперацию Вооруженных сил России на Украине. Подтвердив, что московский офис будет закрыт «на неопределенный срок», платформа заявила, что «оказывает индивидуальную поддержку персоналу» в Москве.

Новые меры были приняты в связи с тем, что из-за санкционных действий Запада обработка платежей в России для шведского потокового сервиса стала невозможной. «Из-за новых ограничений, введенных основными платежными провайдерами, обработка платежей в настоящее время невозможна для большинства пользователей Premium в России», — сказал представитель Spotify агентству AFP. Они добавили, что платные премиум-аккаунты «будут аннулированы в случае неудачного повторного платежа, после чего аккаунт будет автоматически переведен на наш бесплатный сервис». Компания также заявила, что «приостановила все рекламные кампании, проводимые в России».

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