Москва, , 23:58 — REGNUM Около 90 авиарейсов задержано или отменено в аэропортах Московского авиационного узла вечером в понедельник, 14 марта. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Шереметьево Syl.ru

Согласно онлайн-табло, в аэропорту «Домодедово» отменено 36 рейсов и ещё семь рейсов задерживается, в «Шереметьевоо» отменён 21 рейс и четыре рейса задержано, в «Внуковоо» отменено 14 рейсов и шесть рейсов задерживается.

В аэропорту «Жуковский» пока все авиарейсы следуют в соответствии с расписанием.