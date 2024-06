Лондон, 14 марта, 2022, 23:56 — ИА Регнум. Британская пост-хардкор-группа Bring Me The Horizon и американский комик Пит Дэвидсон — станут одними из гостевых авторов, которые появятся на новом альбоме поп-панк-исполнителя Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) — Mainstream Sellout. Об этом 14 марта рассказал портал NME.

NME Machine Gun Kelly

Рэпер выпустит свой новый альбом 25 марта и уже поделился совместными песнями Ay с Lil Wayne (Дуэйн Картер-младший) и Emo Girl при участии WILLOW (Уиллоу Смит).

https://twitter.com/Spotify/status/1503401443054731264

Стриминговый сервис Spotify поделился списком из 16 композиций нового альбома Machine Gun Kelly, в который также вошли Bring Me The Horizon. Ранее Колсон Бейкер и Оливер Сайкс, солист Bring Me The Horizon, представили новую песню под названием Maybe в Лос-Анджелесе 4 марта.

В интерлюдиях альбома появится комик Пит Дэвидсон, среди других гостей также фигурируют рэперы Blackbear (Мэтью Мусто), Gunna (Серхио Китченс), iann dior (Майкл Олмо) и Young Thug (Джеффри Уильямс).