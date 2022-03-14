Токио, 14 марта, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Японская группа Teriyaki Boyz и дизайнер Nigo (Томоаки Нагао) представили совместный сингл Morë Tonight. Премьера трека состоялась на всех музыкальных платформах 14 марта.

Скриншот YouTube Nigo

Центральной темой композиции стал роскошный образ жизни, который ведут её авторы. Ожидается, что работа войдёт в будущий альбом Nigo.

Напомним, что 25 марта 2022 года Nigo планирует выпустить новую пластинку I Know Nigo. В числе гостей релиза окажутся A$AP Rocky (Раким Майерс), Lil Uzi Vert (Займи Вудс), Kid Cudi (Скотт Рамон Сиджеро Мескади) и многие другие популярные артисты.