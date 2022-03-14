Ижевск, , 23:50 — REGNUM Первая партия сухой молочной сыворотки направлена из Удмуртии в Китай. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

На молочной ферме Фото министерства сельского хозяйства Калужской области

Продукция отгружена с производственной площадки «Глазов-молоко» (ОАО «Милком») 12 марта. Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении, она соответствует требованиям страны-импортера. Качество и безопасность подтверждены исследованиями филиала ФГБУ «ЦНМВЛ» (Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория) в Казани.

Упаковочные мешки были обследованы на наличие SARS-CoV-2, получен отрицательный результат.

Как сообщало ИА REGNUM, Удмуртия с начала года направила 140 тонн комбикормов для сельскохозяйственных животных в Белоруссию и Казахстан, а также 99 тонн продукции свиноводства — в Монголию.

Читайте также: Удмуртия экспортировала продукцию в Белоруссию, Казахстан и Монголию