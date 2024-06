Лондон, 14 марта, 2022, 23:49 — ИА Регнум. Британский рок-музыкант Том Йорк выпустил новый трек под названием «5.17», который был написан для шестой сезона сериала «Острые козырьки». Об этом 14 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.

(сс) Raph_PH Солист Radiohead Том Йорк

В прошлом месяце стало известно, что Том Йорк и Джонни Гринвуд из Radiohead стали соавторами саундтрека для нового сезона известного сериала. На стриминговых платформах стал доступен один из авторских треков Тома Йорка для сериала под названием «5.17».

Портал Pitchfork сообщает, что трек «5.17» указан вместе с другим треком под названием That's How Horses Are на стриминговом сервисе Apple Music, дата выхода которого назначена на 2 апреля.