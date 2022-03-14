Лондон, 14 марта 2022, 23:45 — REGNUM Во время концерта в Кардиффе рэпер Stormzy (Майкл Овуо) подтвердил, что он уже работает над третьим студийным альбомом. Об этом 14 марта рассказали фанаты исполнители в социальных сетях.

Промо нового альбома Stormzy
Промо нового альбома Stormzy
The Line Of Best Fit

Спустя чуть более двух лет после выхода альбома Heavy Is The Head рэпер начал свой британский тур в Кардиффе и подтвердил, что его ведет запись новой пластинки. Он рассказал о своем предстоящем альбоме, показав зрителям клипы из студии.

https://twitter.com/spoonersean/status/1503137285029740544

Поклонники Stormzy, которые стали участниками его британского тура Heavy Is The Head, также смогут сделать предварительный заказ нового альбома на стендах с атрибутикой.

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