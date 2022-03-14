Лондон, 14 марта, 2022, 23:45 — ИА Регнум. Во время концерта в Кардиффе рэпер Stormzy (Майкл Овуо) подтвердил, что он уже работает над третьим студийным альбомом. Об этом 14 марта рассказали фанаты исполнители в социальных сетях.

The Line Of Best Fit Промо нового альбома Stormzy

Спустя чуть более двух лет после выхода альбома Heavy Is The Head рэпер начал свой британский тур в Кардиффе и подтвердил, что его ведет запись новой пластинки. Он рассказал о своем предстоящем альбоме, показав зрителям клипы из студии.

https://twitter.com/spoonersean/status/1503137285029740544

Поклонники Stormzy, которые стали участниками его британского тура Heavy Is The Head, также смогут сделать предварительный заказ нового альбома на стендах с атрибутикой.