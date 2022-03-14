Ижевск, 14 марта, 2022, 23:41 — ИА Регнум. В Удмуртии к концу текущей рабочей недели после морозов ожидается потепление. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Отражения весны

Предстоящей ночью в большинстве районов республики пройдет небольшой снег, завтра, 15 марта, днем установится сухая погода. Ночью будет около — 13… — 18 °C, в светлое время суток — в районе — 2… — 7 °C.

При этом в ночные часы 16 и 17 марта значительно похолодает, температура воздуха снизится до — 15… — 20 °C, в северных районах столбики термометров могут опуститься до — 24 °C. Днем температура воздуха будет колебаться на уровне — 2… — 7 °C.

С 18 марта ожидается потепление. Ночью будет — 11… — 16 °C, днем — 4… + 1 °C.

По предварительному прогнозу, днем в выходные, 19 и 20 марта, потеплеет до 0…+2°С.

ИА REGNUM напоминает, в большинстве регионов Приволжского федерального округа текущая неделя будет достаточно холодной. К примеру, в Татарии ночные температуры воздуха опустятся до 19 градусов ниже ноля, при прояснениях до —24°С.