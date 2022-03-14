Нью-Йорк, США, , 23:37 — REGNUM Американская альтернативная рок-группа Weezer анонсировала свой предстоящий мини-альбом под названием SZNZ: Spring, который станет первым из четырех сезонных релиз 2022 года. Об этом коллектив рассказал в своих социальных сетях 14 марта.

Группа Weezer на закрытом концерте YouTube

SZNZ: Spring станет первым новым материалом Weezer в 2022 году, а также первым из коллекции четырех сезонных мини-альбом, которые будут выходить в течение 2022 года.

По словам Weezer, эти релизы вдохновлены «магией, языческими мифами, религиозными ритуалами, «Временами года» Вивальди, Шекспиром и многим другим». Первый сингл SZNZ: Spring, озаглавленный A Little Bit of Love, появится 16 марта.

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