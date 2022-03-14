Лондон, 14 марта, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Британская актриса Флоренс Пью собирается озвучить одного из персонажей в сиквеле «Кота в сапогах». Информацию об этом приводит ComicBook 14 марта.

Скриншот YouTube Флоренс Пью

Так, ожидается, что актриса озвучит Златовласку в предстоящем мультфильме. Вместе с Пью роли также озвучат Антонио Бандерас, Сальма Хайек, Оливия Колман, Рэй Уинстон и другие.

Напомним, что премьера сиквела «Кота в сапогах» запланирована на сентябрь 2022 года. Мультфильм появится в прокате спустя 11 лет после выхода первой части.