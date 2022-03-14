Вашингтон, , 23:33 — REGNUM Американская инди-группа Yeah Yeah Yeahs объявила о своих первых за девять лет концертах в Великобритании и подтвердила, что на них будет исполнено несколько новых песен для «опробования». Об этом группа рассказала в своих социальных сетях 14 марта.

Концерт группы Yeah Yeah Yeahs The Line Of Best Fit

Yeah Yeah Yeahs объявили о двух концертах в Манчестере и Лондоне в июне, которые станут их первыми концертами в Великобритании за последние девять лет.

На концерте 5 июня в манчестерском зале O2 Apollo к Yeah Yeah Yeahs присоединится группа English Teacher, а на концерте 7 июня в лондонском O2 Academy Brixton их поддержат Dry Cleaning и Anika.

В социальных сетях Yeah Yeah Yeahs написали: «Мы идем, чтобы пролить свет на темные века, и, черт возьми, мы готовы играть для вас от всего сердца!!! Да, прошло девять лет с тех пор, как мы выступали на сценах ваших клубов! Да, у нас есть несколько свежих и новых мелодий, которые мы хотим опробовать на вас».

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