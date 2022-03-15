15 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 00:08 — REGNUM Демократической партии президента США Джо Байдена предстоит пройти нелегкие промежуточные выборы. На фоне недовольства граждан из-за исторической инфляции и высоких цен на бензин демократы готовятся в ярком свете подать избирателям историю о достижениях главы Белого дома.

Выборы в США Иван Шилов © ИА REGNUM

На фоне того как ключевые проекты внутренней повестки дня Байдена издали последнее дыхание в Конгрессе — а именно, законопроект о социальных расходах Build Back Better и реформа избирательных прав — члены Демократического национального комитета (DNC) продвигают идею монументальных достижений президента.

«У нас есть рекорд. Рекорд, которым можно гордиться, и повестка дня, которая намерена решить самые серьезные проблемы здесь, в Америке. И теперь мы должны продать с уверенностью, ясностью и убежденностью наши достижения», — сказал президент, выступая перед комитетом.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«План спасения Америки нельзя считать достижением, так как он лежал на столе Пелоси с сентября 2020 года. Она не хотела, чтобы он был принят, пока Трамп был президентом. Так называемый инфраструктурный законопроект имеет очень мало общего с инфраструктурой и больше связан с реформой социальной справедливости. У демократов действительно не так много успехов, куда ни глянь, везде видна разрушительная политика», — жалуется michaelnsc.

Нэнси Пелоси U.S. Embassy Ghana

«Достижение», которое не продается само по себе, не является достижением вообще», — напоминает realityisscary.

«Короче говоря, демократам абсолютно нечего назвать своим успехом», — подводит итог FloridaGameWarden.

«Чтобы противостоять нарративу Демпартии, республиканцам необходимо запустить рекламу, содержащую речи Байдена, призывающие покончить с ископаемым топливом и посадить в тюрьму тех, кто несет ответственность за его производство. В заключение задайте зрителям следующие вопросы: «Спросите себя. Вложили бы вы деньги в отрасль, которую Джо Байден и его партия своими действиями обещали закрыть? Считаете ли вы, что их действия могут иметь большее отношение к росту цен на ископаемое топливо, чем всё, что сделал Путин?» — советует nondealingdesktrader.

«49 лет полных неудач — это всё, чем известен Байден, и он живет в соответствии со своим наследием. Никогда не стоит недооценивать способность Джо все испортить. Голосование в этом году — это спасение Америки изнутри, и демократы не являются приемлемым выбором», — пишет beldezar878.

«Достижения Байдена в 2021 году: инфляция, заложники в Афганистане, убитые морские пехотинцы и гражданские лица, пограничный кризис, цены на газ выросли почти вдвое, отставание в поставках, нехватка рабочей силы, высокая преступность, продолжающаяся и ухудшающаяся пандемия, неудачное сообщение и доставка вакцин, китайские ракеты, застопорившаяся повестка дня и т. д. Парламент осудил президента Байдена за интеллектуальную несостоятельность и отсутствие морального долга. Они никогда раньше не поступали так с действующим президентом США. Я согласен с их оценкой», — напоминает dgdb1234599.

«Им нужно вернуться к тому дню, когда Байден был избран, чтобы определить базовые цены на бензин. Цена была чуть меньше двух долларов, а нефть стоила 44 доллара за баррель», — подчеркивает mishigan.

«Лучшие достижения Байдена — это широкополосная связь и ремонт окружных дорог. При высоких ценах на бензин вы не можете позволить себе широкополосную связь и не можете позволить себе ездить по окружным дорогам», — сравнивает katirpetran.

«Усилия, которые уже предпринимались, когда он был избран, и поддерживаются в основном местными органами власти», — отвечает urkindadumbhuh.

«На какие достижения они могут указать? Рост цен на газ и продукты питания? Рост инфляции (40-летний максимум)? Вывод войск из Афганистана? Пограничный кризис? Разрушение цепочки поставок? Конфликт на Украине? Этот список можно продолжать и дальше», — комментирует YongKim777.

Выход США из Афганистана Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, что рейтинг президента США Джо Байдена продолжает падать на фоне того, как администрация усугубляет конфликт на Украине и не справляется с растущей инфляцией, продолжающейся пандемией COVID-19 и миграционным кризисом на мексиканской границе.

Впервые с момента появления Байдена в Белом доме его рейтинг одобрения упал ниже 40%. Согласно данным Real Clear Politics, средний показатель последних национальных опросов показал, что деятельность президента одобряют 39% американцев и не одобряют 54%.

Читайте ранее в этом сюжете: Рейтинг Байдена упал ниже 40%