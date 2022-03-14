Амстердам, , 23:29 — REGNUM Как сообщает испанское издание Sport. es, 24-летний фланговый атакующий защитник амстердамского «Аякса» и сборной Марокко по футболу Нуссаир Мазрауи дал согласие на переход в каталонскую «Барселону».

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По информации источника, Мазрауи отклонил контрактные предложения «Милана», мюнхенской «Баварии», дортмундской «Боруссии» и лондонского «Арсенала». Контракт марокканского защитника с «сине-гранатовыми» будет рассчитан на 3−4 года, а зарплата составит 5 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Нуссаир Мазрауи принял участие в 21-м туре чемпионата Нидерландов, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также марокканец получил две желтые карточки.

Текущее соглашение Мазрауи с «Аяксом» рассчитано до 30 июня 2022 года. На данный момент трансферная стоимость марокканского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.