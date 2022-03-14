Донецк, 14 марта 2022, 23:26 — REGNUM Шесть артиллерийских снарядов калибра 122 мм выпустили украинские боевики вечером 14 марта по Киевскому району Донецка, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.
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Обстрел был зафиксирован в 22:40 мск со стороны населённого пункта Авдеевка.
Кроме того, в 22:30 мск украинские боевики открыли огонь по населённому пункту Гольмовский в ДНР из населённого пункта Новолуганское: было выпущено семь снарядов калибра 122 мм.
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